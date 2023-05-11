Гидрометцентр прогнозирует чрезвычайный уровень пожароопасности на Урале

В ближайшие дни в Свердловской и Тюменской областях будут чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Аналогичная ситуация складывается еще в 10 российских регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Четвертый класс пожароопасности ожидается на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала. Пятый — на юге Свердловской области, а также в Тюменской, Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, Удмуртии и Татарстане.

По словам Романа Вильфанда, рисков возникновения природных пожаров сейчас нет, они будут лишь летом. Однако если пожар возникнет по вине человека, тогда в таких условиях огонь будет распространяться быстрее.

Напомним, Свердловскую область утром 11 мая накрыл смог из-за лесных пожаров. Сейчас в регионе горит 75,7 тыс. га леса.

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