Министр прилетел на огонек

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посетил сразу несколько населенных пунктов, которые пострадали от лесных пожаров. Он пообещал, что самолеты МЧС России останутся в регионе до полной стабилизации обстановки, и похвалил местные власти. По данным на 16 мая, площадь действующих природных пожаров в области сократилась в три раза — до 4,6 тыс. гектаров. При этом площадь пожаров в Екатеринбурге преодолела пятилетний максимум.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МЧС Александр Куренков (слева) пообещал жителям Сосьвы, что авиация министерства останется в регионе до полной стабилизации обстановки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава МЧС Александр Куренков (слева) пообещал жителям Сосьвы, что авиация министерства останется в регионе до полной стабилизации обстановки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики Свердловской области на 16 мая, в регионе действуют 19 пожаров, 12 из которых локализованы. За 15 мая площадь лесных пожаров сократилась в три раза — с 13,6 тыс. га до 4,6 тыс. га.

Ситуация с пожарами стала поводом для визита в регион главы МЧС Александра Куренкова. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он посетил поселки Таежный и Сосьва, пострадавшие от пожаров, осмотрел, как идет строительство жилья для погорельцев, и встретился с местными жителями.

В Таежном вместо сгоревшего жилья планируется возвести 26 домов, в Сосьве — более 60, включая трехэтажный многоквартирный дом и индивидуальные модульные жилые дома. Завершить работы планируется за один строительный сезон.

«Я от всей души благодарю команду губернатора. Видно, что работа организована четко и грамотно»,— отметил Александр Куренков.

При общении с жителями министр пообещал, что самолеты МЧС останутся в регионе до полной стабилизации обстановки.

Между тем, президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев рассказал «Ъ-Урал», что еще в конце апреля, до того, как площадь лесных пожаров в Свердловской области дошла до «пиковых показателей», федеральные власти предлагали дополнительную помощь в ликвидации огня. В частности, речь шла о направлении в регион группировок «Авиалесоохраны», базирующихся на территории других регионов, а также о выделении дополнительных средств, в том числе финансовых. Об этом говорилось на заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. В протоколе заседания, который Никите Соловьеву предоставили источники в Россельхознадзоре (копия есть в распоряжении «Ъ-Урал»), указано, что заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков от привлечения дополнительных сил отказался.

Господин Соловьев предположил, что свердловские власти неверно оценили погодные условия, которые впоследствии привели к быстрому распространению пожаров и увеличению очагов возгораний.

В минприроды «Ъ-Урал» заявили, что подготовка к пожароопасному сезону в области проводилась заблаговременно. «В частности, в регионе был сформирован необходимый объем собственных сил и средств, установлены договоренности о создании федерального резерва “Авиалесоохраны” для работы на Среднем Урале при наличии такой необходимости. Но в период, о котором идет речь, общая обстановка не требовала привлечения специалистов из других субъектов страны — показатели, связанные с ликвидацией возгораний в первые сутки, значительно превышали нормативные. Как только ситуация с природными пожарами потребовала привлечения дополнительных сил, такая помощь регионом была незамедлительно запрошена»,— пояснили в минприроды.

Ситуация с пожарами стала темой заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности Екатеринбургской городской думы. Как сообщила председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, в Екатеринбурге с начала действия особого противопожарного режима в лесах, находящихся в собственности города, произошло шесть пожаров общей площадью 39 га, в федеральных лесах огнем было охвачено 79 га. «Тенденция не очень хорошая, если смотреть на последние пять лет. В 2018 году в городе были зафиксированы лесные пожары на площади 11 га, в 2019-м — на 20 га, в 2020-м — на 44 га. В 2021 году были сильные пожары — в федеральных лесах горело 76 га, в муниципальных лесах 9 га, в 2022 году — 34 га в федеральных и 1 га в муниципальных. В этом году общая площадь пожаров уже составляет 118 га»,— пояснила госпожа Благодаткова.

Особый противопожарный режим в Екатеринбурге действует с 8 апреля. «За это время сотрудники патрульных групп районных администраций города выявили 137 нарушений дополнительных требований пожарной безопасности (ст. 11.1. Закона Свердловской области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”). Из них 46 материалов направлено на рассмотрение административным комиссиям Екатеринбурга. Составлено 14 протоколов, два человека привлечены к административной ответственности, сумма штрафов — 4 тыс. руб.»,— сообщил начальник отдела гражданской защиты населения комитета административных органов мэрии Павел Кротов.

Сотрудники МЧС выявили в Екатеринбурге несколько случаев умышленного поджога в лесах, рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

«В органах дознания зарегистрировано 18 лесных пожаров, 12 материалов доследственных проверок передано в отделы полиции в связи с тем, что это были поджоги»,— пояснил он.

Павел Пенягин предположил, что в некоторых случаях поджигатели хотели очистить какие-то участки от травы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что пожары в лесах устраивают диверсанты. По его словам, возгорания происходят по вине людей, но не намеренно, а из-за бытовых ситуаций или неосторожного обращения с огнем.

Для остановки распространения пожаров в границах города формируют минерализованные полосы. По словам Тамары Благодатковой, уже сделано 174 км из планируемых 300 км. «Сформированы полосы в границах поселков Исток, Палкинский Торфяник, Медный, Чусовской, Садовый, Березит, микрорайона Калиновка. Опашка завершится на этой неделе, по ее итогам будут созданы полосы шириной 10 метров в поселках Зеленый Бор, селе Горный щит, поселках Широкая Речка и Шабровский»,— сказал Павел Кротов.

Павел Пенягин пожаловался депутатам, что формирование минерализованных полос в Екатеринбурге ежегодно начинается с опозданием. «Сошел снег, высохла земля, и только тогда техника выходит в поля. Предлагаю предусмотреть работу в 2024 году с оглядкой на 2025 год — можно сделать полосы весной, а осенью их просто обновить»,— предложил он. При этом он заверил, что какой-то критической обстановки на территории Екатеринбурга сейчас не ожидается.

Катерина Якушева, Илья Смирнов