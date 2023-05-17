Путину доложили о сложной обстановке с пожарами на Урале

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства, на котором министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков доложил о сложной лесопожарной обстановке в Уральском федеральном округе (УрФО).

По словам министра, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома.

«Отдельно хочу остановиться на Свердловской области, где сохраняется сложная обстановка. Здесь огнем повреждено 455 строений, в том числе 160 жилых домов, где проживало 670 человек. Погибло два человека. 763 человека были эвакуированы»,— отметил господин Куренков.

На совещании также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, накануне Александр Куренков вместе с Евгением Куйвашевым посетил сразу несколько населенных пунктов, которые пострадали от лесных пожаров. Министр пообещал, что самолеты МЧС России останутся в регионе до полной стабилизации обстановки.

Диана Сунагатуллина

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