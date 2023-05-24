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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США одобрил продажу Украине одного ЗРК NASAMS

Администрация США одобрила возможную продажу одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS Украине. Размер контракта составит $285 млн. Об этом сообщила пресс-служба агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США.

Покупку ЗРК запросило правительство Украины. Кроме NASAMS, она также планирует закупить оборудование к нему, в том числе радары, генераторы и другие вспомогательные компоненты.

Ранее США поставили Украине несколько систем NASAMS в качестве военной помощи. Белый дом также поставлял ВСУ снаряды для этой ЗРК.

О военной помощи стран Запада Украине — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Олеся Павленко

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