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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в России за неделю выросла до 2,36%

За третью неделю мая годовая инфляция выросла до 2,36% против 2,34% на позапрошлой неделе, следует из данных Росстата, которые публикует Минэкономики (.pdf). За период с 16 по 22 мая 2023 года цены выросли на 0,04%.

Цены на продовольствие упали на 0,02%. Лидеры удешевления: огурцы (–11,77%) и томаты (–7,31%) — цены на плодоовощную продукцию в целом снизились на 1,50%. По остальным продуктам Росстат зафиксировал средний рост на 0,11%: заметнее всего подорожали куры (1,75%) и сахар (1,62%).

На непродовольственные товары цены выросли на 0,05%. В частности, продолжился сезонный рост цен на стройматериалы (0,6%), а также на бензин (0,28%). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,16% преимущественно за счет роста цен авиабилетов на внутренние рейсы (2,19%) и туристические услуги (1,12%).

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономики, по итогам 2023 года инфляция составит 5,3%, Международный валютный фонд прогнозирует 7%, Еврокомиссия — 6,4%. Цель Банка России по инфляции — 4%.

О том, насколько обоснован прогноз Минэкономики,— в материале «Ъ FM» «Экономике просчитали лучшие перспективы».

Григорий Лейба

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