Нововоронежцев высоко оценило жюри крупнейшего фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни»

Пять жителей города-спутника Нововоронежской АЭС – Нововоронежа приняли участие в финале фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни». Денис Никоноров стал лауреатом в номинации «Исполнитель авторской песни». Диплом I степени получили Вита Лунина в номинации «Авторская песня» в категории «Молодежь», Константин и Владимир Шатовы – в номинации «Исполнитель авторской песни». В последней номинации дипломом II степени также была отмечена Полина Решетнякова.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В апреле этого года в Нововоронеже состоялось прослушивание будущих участников фестиваля, в котором приняли участие почти три десятка исполнителей. Все нововоронежские финалисты тогда получили рекомендательные письма Светланы Сургановой и ее команды, что стало дополнительным бонусом для прохождения в финал.

Мероприятие проходило в живописной локации города Десногорска - «АтомПарк». В фестивале приняли участие более 70 школьников и представителей молодежи из России, Армении, Беларуси, Египта, Кении, Замбии и Шри-Ланки.

«Проекты Концерна «Росэнергоатом» «Школа Росатома» и «Территория культуры» дают замечательные возможности нашим юным и взрослым жителям города показать себя и развить свои таланты», - заметил заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Финалистов оценивало жюри во главе с российской певицей и поэтессой Светланой Сургановой. В состав жюри также вошли заслуженная артистка России Анна Ардова, руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова, режиссер, продюсер, руководитель открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев и другие российские звезды исполнительского искусства.

«За 11 лет существования проекта «Школа Росатома» у нас еще не было такого фантастического результата: пять человек в финале, а это уже победа. И все пять получили высочайшую оценку жюри», - прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

В рамках фестиваля для всех гостей организовали пешую экскурсию по Десногорску с посещением памятников, музеев и мемориального комплекса. Юные участники получили возможность попасть на концерты заслуженной артистки России Анны Ардовой и Светланы Сургановой, принять участие в мастер-классах членов жюри.

«Атмосфера фестиваля была невероятной, отовсюду звучала музыка. Талантливые ребята очень быстро нашли общий язык, даже если он очень отличался от их родного. У участников появились новые друзья, уникальные творческие связи и нескончаемый поток вдохновения», - поделилась дипломант фестиваля Вита Лунина.

Уже в июне 2023 года будет объявлено о начале приема заявок на участие в фестивале авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» 2024 года. Финал мероприятия состоится в одном из городов-участников проекта «Школа Росатома».

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.