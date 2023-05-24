На Кубани прогнозируют грозу и сильные порывы ветра

25 мая в Краснодарском крае ожидается дождь, грозы и шквалистое усиление ветра. Такой прогноз опубликовали синоптики Краснодарского ЦГМС.

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В отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усиление ветра до 20–22 м/с. Местами при грозе порывы будут составлять 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11…16°, днем 21...26°. В горах ночью будет 7…12°, днем 18…23°, на Черноморском побережье ночью ожидается 13…18°, днем 20…25°.

В Краснодаре будет наблюдаться переменная облачность. Вечером и днем пройдет кратковременный дождь с грозой, при которой порывы ветра будут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью в городе составит 14…16°, днем 24…26°.

На Кубани также сохраняется штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровня воды в реках. Его ввели 23 мая из-за сильных осадков. Из-за них в Лабинском районе уже подтопило 15 придомовых территорий и два домовладения. Из-за крупного града и проливных дождей власти Мостовского района объявили режим чрезвычайной ситуации.

Татьяна Ручкина

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