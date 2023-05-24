Ночной ливень затопил дворы и дома жителей Лабинского района

В Лабинском районе в результате проливных дождей, начавшихся вечером 23 мая, оказались подтоплены 15 придомовых территорий и два домовладения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из-за затяжных ливней вода начала прибывать с гор, забив ветками проход под мостом на въезде в станицу Зассовскую. Водопропускные сооружения на ручье Эрастов не справились с обильным потоком воды, сообщает оперштаб.

«В селе Гофицкое из-за обильных осадков произошел сход воды с полей, в результате чего образовался затор ливневых сточных траншей»,— говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлекли более 20 спасателей и 8 единиц спецтехники. На месте находится глава Лабинского района Владимир Забураев.

Анастасия Донскова

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