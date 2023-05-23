На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в реках

В Краснодарском крае с 23 по 25 мая ожидается подъем уровня воды в реках. В связи с этим ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

С 14-16 часов 23 мая на Кубани прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. Из-за этого на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Подтопления могут произойти в Отрадненском, Мостовском и Лабинском районах. В связи с этим МЧС Кубани рекомендует следить за погодой и соблюдать правила безопасности.

Татьяна Ручкина

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