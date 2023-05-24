Россия планирует денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива»,— сказано в распоряжении президента.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года. Он предусматривал проведение совместной работы в области судоходства, рыбодобычи, защиты морской среды и экологической безопасности. Верховная рада Украины в феврале 2023-го денонсировала этот договор, а также договор о военно-морском сотрудничестве в Черном море.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер