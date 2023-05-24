X5Group: четверть кандидатов опираются на рейтинги при выборе работодателя

Каждый четвертый кандидат принимает решение о трудоустройстве, ориентируясь на рейтинги компаний. Такие данные исследования X5Group обнародовала директор по развитию бренда работодателя компании Мария Верномудрова на HR-форуме, организованном ИД «Коммерсантъ». По ее словам, наибольшую значимость место компании в рейтингах имеет для кандидатов в сфере IT.

Согласно данным исследования, высокое место компании в рейтинге является для кандидата показателем стабильности, заботы о имидже, а также отражает уровень лояльности сотрудников. «Высокое место компании в рейтинге — безусловно имиджевый фактор. 25% кандидатов опираются на рейтинги при выборе места работы. В зависимости от вашей воронки найма эта цифра будет обозначать разные вещи: когда ты набираешь десятки тысяч человек ежемесячно,— это много, для компаний небольшой численности рейтинги не будут иметь большого влияния. Однако кандидаты будут воспринимать компанию, которая участвует в рейтингах и занимает там хорошие места, как организацию, которую рекомендуют ее собственные сотрудники. В этом случае влияние рейтингов достаточно существенное»,— рассказала госпожа Верномудрова.

Участники исследования также полагают, что в компании, которая входит в состав группы или холдинга, их работа будет стабильнее, расширятся возможности для роста и долгосрочного планирования. При равнозначном оффере независимой компании работу в холдинге предпочтет почти половина сотрудников офиса и IT-специалистов. «Люди, работающие в холдинге, планируют свою карьеру на пять лет и больше. Это еще одно преимущество, о котором можно говорить»,— резюмировала эксперт.

По данным Росстата, официальный уровень безработицы в России в марте 2023 года составил 3,5%, оставшись на историческом минимуме, который был зафиксирован в феврале. Общая численность безработных в России в марте составила 2 млн 609 тыс. человек, что на 26 тыс. ниже показателя февраля 2023-го.