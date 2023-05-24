Александр Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. В российской столице он примет участие в II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.

«Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная»,— говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы господина Лукашенко «Пул Певого». В Telegram-канале также опубликована фотография, на которой запечатлен Александр Лукашенко, спускающийся по трапу самолета.

Евразийский экономический форум состоится 24–25 мая в Москве. Мероприятие проводится в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Кроме России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

О своих планах посетить Москву Александр Лукашенко сообщил 22 мая. По словам президента Белоруссии он планирует обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество двух стран и проблемы, «которых вообще не должно быть в наших отношениях».

В прошлый раз господин Лукашенко посещал Москву с 8 по 9 мая. Вместе с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьером Армении он принял участие в параде Победы на Красной площади.