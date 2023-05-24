Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. В российской столице он примет участие в II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) и проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным.

«Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная»,— говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы господина Лукашенко «Пул Певого». В Telegram-канале также опубликована фотография, на которой запечатлен Александр Лукашенко, спускающийся по трапу самолета.

Евразийский экономический форум состоится 24–25 мая в Москве. Мероприятие проводится в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Кроме России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

О своих планах посетить Москву Александр Лукашенко сообщил 22 мая. По словам президента Белоруссии он планирует обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество двух стран и проблемы, «которых вообще не должно быть в наших отношениях».

В прошлый раз господин Лукашенко посещал Москву с 8 по 9 мая. Вместе с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьером Армении он принял участие в параде Победы на Красной площади.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...