Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк запустил вклады в дирхамах ОАЭ

Сбербанк сообщил о запуске вклада в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Вклад можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма — 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. руб.), максимальная не ограничена.

Максимальная ставка по этому депозиту с учетом капитализации процентов и сроком размещения средств на год составляет 2,02% годовых (доход зависит от суммы и срока вклада). Открыть вклад можно через «Сбербанк онлайн», в офисах банка, а также наличной валютой.

«В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств»,— заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

В 2022 году Сбербанк запустил вклад в юанях, в декабре ставки по нему повысили. Сейчас минимальная сумма по нему составляет 10 тыс. юаней, максимальная ставка — 3,52%. В апреле Сбербанк объявил о запуске переводов со счета на счет в сторонних банках в юанях.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Сбербанка переводятся юани».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...