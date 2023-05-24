Сбербанк запустил вклады в дирхамах ОАЭ

Сбербанк сообщил о запуске вклада в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Вклад можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма — 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. руб.), максимальная не ограничена.

Максимальная ставка по этому депозиту с учетом капитализации процентов и сроком размещения средств на год составляет 2,02% годовых (доход зависит от суммы и срока вклада). Открыть вклад можно через «Сбербанк онлайн», в офисах банка, а также наличной валютой.

«В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств»,— заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

В 2022 году Сбербанк запустил вклад в юанях, в декабре ставки по нему повысили. Сейчас минимальная сумма по нему составляет 10 тыс. юаней, максимальная ставка — 3,52%. В апреле Сбербанк объявил о запуске переводов со счета на счет в сторонних банках в юанях.

Подробности — в публикации «Ъ» «У Сбербанка переводятся юани».

Лаура Кеффер