Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам в юанях на 0,36–0,85 п. п., говорится в его пресс-релизе. С сегодняшнего дня, 28 декабря, максимальная ставка с учетом капитализации по вкладу «Новые возможности» выросла с 1,53% до 2,38%. Ставка по «Вклад в юанях» повышена с 1,07% до 1,43% годовых.

Также были улучшены условия депозита «Новые возможности»: снято ограничение по минимальной сумме имеющихся у клиента средств в долларах. Теперь вне независимости от того, находятся ли на счету доллары или рубли и в каком количестве, их можно конвертировать их в юани.

Как сообщал «Ъ», на рынке растет число банков, готовых кредитовать в юанях. Те, кто запускал юаневые вклады, переходят к проведению активных операций в этой валюте. Сбербанк, в частности, отметил рост спроса «на десятки процентов в месяц», несколько других банков тоже фиксируют интерес к продуктам.

Подробности — в материале «Ъ» «Юань выходит в банковские активы».

Лаура Кеффер