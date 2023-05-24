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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: «Уралхим» не исключает покупку активов уходящих из России зернотрейдеров

«Уралхим» рассматривает разные варианты в связи с уходом из России иностранных зернотрейдеров. Так в пресс-службе компании ответили на вопрос «РИА Новости» об ее заинтересованности в приобретении активов западных сельхозкомпаний.

«Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира»,— сообщили в пресс-службе «Уралхима».

Ранее «Ъ» сообщал, что «Уралхим» уведомил президента России Владимира Путина о готовности выкупить активы Cargill и Viterra и попросил согласие правительственной комиссии на сделки в декабре 2022 года. В Vitrerra и Cargill тогда говорили, что не намерены прекращать работу в России. В марте 2023-го Bloomberg сообщил, что Vitrerra планирует уйти из России. РБК также сообщал, что Cargill собирается прекратить экспорт российского зерна.

Подробнее об уходе зернотрейдеров — в материале «Ъ» «В этом есть национальное зерно».

Олеся Павленко

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