Президент Молдавии Санду заявила о российских агентах в церкви

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, кто в ее стране сегодня является агентами российского влияния. По ее словам, на Россию «работает» часть представителей Церкви, такие люди есть в политике и вне ее, а главным представителем «российских попыток дестабилизировать страну» она назвала человека, скрывающегося в Израиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Понятно, что часть церкви в значительной степени работает или поддерживает Россию, к сожалению, некоторые из них даже поддерживают войну. В то же время мы увидели, что церковь и глава церкви заявили, что не поддерживают войну. Так что церковь представляет разные мнения. Есть люди в политике, есть люди вне политики, которые до сих пор работают на Россию»,— заявила госпожа Санду в интервью Euronews. Romania.

Православная церковь Молдовы, или Молдавско-Кишиневская митрополия — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Ее предстоятель — митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян).

«Вы знаете, что на данный момент существует преступная, коррупционная группа, возглавляемая человеком, который был осужден за мошенничество в банковской сфере и сейчас скрывается в Израиле. Он — главный представитель российских попыток дестабилизировать страну»,— заявила президент Молдавии, не упомянув его имени.

В апреле 2023 года в Молдавии заочно приговорили к 15 годам лишения свободы председателя оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Следствие считает его организатором незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. С 2019 года господин Шор находится в Израиле.

«Шор» регулярно проводит антиправительственные митинги, на фоне чего молдавские власти в конце 2022 года начали обсуждать возможность запрета партии.

О том, как на выборах в Гагаузии победила кандидат партии «Шор», читайте в публикации «Ъ» «Женщина, которая молчит».

Мария Федотова