Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Молдавии Санду заявила о российских агентах в церкви

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, кто в ее стране сегодня является агентами российского влияния. По ее словам, на Россию «работает» часть представителей Церкви, такие люди есть в политике и вне ее, а главным представителем «российских попыток дестабилизировать страну» она назвала человека, скрывающегося в Израиле.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Понятно, что часть церкви в значительной степени работает или поддерживает Россию, к сожалению, некоторые из них даже поддерживают войну. В то же время мы увидели, что церковь и глава церкви заявили, что не поддерживают войну. Так что церковь представляет разные мнения. Есть люди в политике, есть люди вне политики, которые до сих пор работают на Россию»,— заявила госпожа Санду в интервью Euronews. Romania.

Православная церковь Молдовы, или Молдавско-Кишиневская митрополия — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Ее предстоятель — митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян).

«Вы знаете, что на данный момент существует преступная, коррупционная группа, возглавляемая человеком, который был осужден за мошенничество в банковской сфере и сейчас скрывается в Израиле. Он — главный представитель российских попыток дестабилизировать страну»,— заявила президент Молдавии, не упомянув его имени.

В апреле 2023 года в Молдавии заочно приговорили к 15 годам лишения свободы председателя оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Следствие считает его организатором незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. С 2019 года господин Шор находится в Израиле.

«Шор» регулярно проводит антиправительственные митинги, на фоне чего молдавские власти в конце 2022 года начали обсуждать возможность запрета партии.

О том, как на выборах в Гагаузии победила кандидат партии «Шор», читайте в публикации «Ъ» «Женщина, которая молчит».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...