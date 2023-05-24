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Коммерсантъ FM
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Софтверным путем идут товарищи

РФ договаривается с Китаем о совместной работе в IT-сфере

Разработка софта на основе открытого кода, мобильных операционных систем, а также запуск центров обработки данных станут приоритетными направлениями совместной работы России и Китая в IT-сфере, заявил премьер Михаил Мишустин. Российские IT-компании говорят, что совместные проекты затронут и сферу микроэлектроники. В числе китайских компаний, с которыми уже ведут работу российские IT-разработчики, по данным “Ъ”, Alibaba Group и Huawei.

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выступая на пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума в Шанхае 23 мая, премьер Михаил Мишустин перечислил приоритетные направления совместной работы российских и китайских компаний в IT-сфере: «Есть хороший потенциал в части развития коопераций открытого программного обеспечения (open source), мобильных операционных системы (ОС), центров обработки данных (ЦОД), информационной безопасности и цифровых технологий в образовании». Первым на заявление премьера обратил внимание Telegram-канал «Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире». В аппарате Михаила Мишустина перенаправили запрос “Ъ” в Минцифры, в министерстве не ответили на запрос.

Россия и Китай уже ведут переговоры о создании среды open source для разработчиков софта и электронного оборудования, говорит председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: «Речь может идти о разработке операционных систем на основе Linux, компании двух стран также проявляют интерес к совместной разработке прикладного программного обеспечения и реализации проектов в области микроэлектроники». По его словам, своеобразной «отмашкой» для целого ряда китайских компаний, которые работают в самых разных сферах, стал мартовский визит в РФ председателя КНР Си Цзиньпина (см. “Ъ” от 22 марта).

Если говорить о микроэлектронике, то в первую очередь речь могла бы идти, например, о переносе контрактного производства российской микроэлектроники (процессоров и микроконтроллеров) с тайваньской TSMC на китайские материковые фабрики, полагает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Источники “Ъ” на IT-рынке говорят, что российские и китайские компании уже реализуют совместные проекты в софтверной сфере. Так, собеседник в российском разработчике софта говорит, что его компания совместно с Alibaba Group работает над адаптацией китайской собственной системы виртуализации вычислительных ресурсов для российского рынка: «Подробности проекта разглашать пока рано». Другой источник говорит, что китайские компании проявляли интерес к сотрудничеству с «Веб Сервер» — компанию в конце прошлого года учредили разработчики Nginx, она занимается развитием веб-сервера Angie. «Взаимный интерес есть, мы уже продвинулись в части коммерческих отношений»,— подтверждает гендиректор «Веб Сервер» Заур Абасмирзоев.

Некоторые российские IT-компании давно взаимодействуют с Китаем и другими странами Азии, отметил гендиректор «Ред Софт» Рустам Рустамов. «Например, мы вместе с Huawei дорабатываем операционную систему Open Euler. Это проект на основе открытого исходного кода для оборудования Huawei».

В дальнейшем совместной разработкой IT-продуктов с российскими компаниями могут заинтересоваться компании из БРИКС+ (входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР и т. д.), считает президент «Руссофт» Валентин Макаров. Он подчеркивает, что предложения по разработке программ на основе лицензий свободного программного обеспечения «Руссофт» неоднократно обсуждал с зарубежными партнерами, причем инициаторами были и российские, и китайские компании.

Развитие совместного бизнеса с Китаем — дело совсем не простое, отмечает директор по организационному развитию «Рексофт» Фаина Лернер: «Для местного населения и бизнес-сообщества, даже в IT, работа в глобальных проектах не является преимуществом, здесь ценится работа на китайскую экономику, а вписаться в китайский проект иностранному бизнесу будет непросто из многих бюрократических формальностей».

Тимофей Корнев, Никита Королев

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