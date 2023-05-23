Германия направила Украине новую партию военной помощи

ФРГ направила на Украину очередную партию военной техники, включая беспилотники и радиолокационные системы воздушного обзора. Это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

Из списка следует, что Украине передана следующая техника:

радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

2 бронированных мостоукладчика Biber;

3 мобильных и защищенных средства разминирования;

54 беспилотника-разведчика Vector;

8 антидронных систем;

6 машин для пограничников;

частотный глушитель;

2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;

8 грузовиков, микроавтобусов, внедорожников.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцем. Накануне его визита Der Spiegel сообщал, что Берлин направит Киеву новую крупную партию военной техники на €2,7 млрд. Вооруженные силы Украины, как предполагается, получат 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян