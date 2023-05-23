Германия направила Украине новую партию военной помощи

ФРГ направила на Украину очередную партию военной техники, включая беспилотники и радиолокационные системы воздушного обзора. Это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
Из списка следует, что Украине передана следующая техника:
- радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;
- 2 бронированных мостоукладчика Biber;
- 3 мобильных и защищенных средства разминирования;
- 54 беспилотника-разведчика Vector;
- 8 антидронных систем;
- 6 машин для пограничников;
- частотный глушитель;
- 2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;
- 8 грузовиков, микроавтобусов, внедорожников.
4 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцем. Накануне его визита Der Spiegel сообщал, что Берлин направит Киеву новую крупную партию военной техники на €2,7 млрд. Вооруженные силы Украины, как предполагается, получат 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».