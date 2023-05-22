Производители подтвердили поставку 243 автобусов в Курск

Курские власти на прошлой неделе завершили переговоры с представителями отечественных производителей автобусов, которые подтвержили производственные объемы на июль–август 2023 года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в июне на маршруты №43Г и 89Г выйдут 15 автобусов. Затем в июле 94 единицы техники заработают на 18 маршрутах, в августе — 30 единиц пяти маршрутах, в сентябре — 104 единицы на 11 маршрутах. Кроме того, 1 декабря на маршрут «Онкоцентр — Московская площадь» должны выйти десять электробусом, рассказал на оперативном совещании председатель облправительства Алексей Смирнов. Их за 480 млн руб. поставит нижегородский «Автотехкомплект».

Роман Старовойт также отметил, что обновление транспорта запланировано в Большесолдатском, Глушковском, Железногорском, Кореневском, Курском, Курчатовском Октябрьском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. В этих муниципалитетах должны появиться 40 автобусов.

На прошлой неделе власти подвели итоги всех 25 аукционов на выполнение перевозок по 34 маршрутам Курска по брутто-контрактам сроком на семь лет. Три лота за 5,7 млрд руб. взял иногородний перевозчик «Волгоградский автобусный парк». Еще 19 маршрутов достались местным индивидуальным предпринимателям: пять за 970 млн — Александру Коржавину, четыре за 1,1 млрд — Виктору Андросову, по одному стоимостью от 126,8 до 683,8 млн — Дмитрию Амелину, Сергею Брусенцеву, Павлу Дранко, Максиму Жмыхову, Андрею Каратыгину, Александру Локтионову, Иван Пыжову, Андрею Третьякову, Юрию Труфанову и Александру Цвирову.

Неразыгранными оказались три крупных лота по три маршрута в каждом на общую сумму 6,2 млрд руб. Это связано с невозможностью обеспечить выход на линию 86 автобусов среднего класса, которые должны обслуживать эти направления. Роман Старовойт анонсировал ряд переговоров с предприятиями, «чтобы понимать, в какие сроки можно поставить указанный парк автобусов, чтобы в этом году реформа, по крайней мере в автобусной части, шла по графику».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

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