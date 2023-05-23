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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу медиаменеджера Красильщика

Обвинительное заключение по уголовному делу медиаменеджера Ильи Красильщика утверждено Генпрокуратурой РФ. Его обвиняют в распространении фейков об армии России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), основой дела послужил пост медиаменеджера о гибели мирных жителей в Буче.

«По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик, находясь вне РФ, на своей странице в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе проведения СВО на Украине»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. Реальная возможность участия господина Красильщика в уголовном деле отсутствует, отмечает ведомство.

«Об утверждении обвинительного заключения следователь не уведомлен, защита не в курсе, копия не вручена»,— написал в Telegram-канале адвокат медиаменеджера Сергей Бадамшин.

В июле 2022 года МВД РФ объявило медиаменеджера в розыск. В марте этого года ему заочно предъявили обвинение, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Илью Красильщика.

Илья Красильщик — бывший главред «Афиши», бывший издатель «Медузы» (признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». Уехал из России после начала военной операции, когда стало известно об уголовном деле — он уволился из «Яндекса».

Мария Федотова

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