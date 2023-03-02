Красильщику заочно предъявили обвинение по делу о фейках про армию

Медиаменеджеру Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по делу о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Ему также ужесточили обвинение — на ч. 2 этой статьи УК вместо ч. 1, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Красильщик

Фото: facebook.com / beatfilmfestival Илья Красильщик

Фото: facebook.com / beatfilmfestival

«Ну что, мне тут статью утяжелили, потому что я публичное лицо, испытывающее ненависть, создал реальную угрозу в обществе негативного отношения к вооруженным силам Российской Федерации»,— написал господин Красильщик в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ч. 1 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на три года. По ч. 2 (те же действия, но совершенные с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо из корыстных побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». После начала российской военной операции на Украине он уехал из страны. Дело в отношении него возбудили в апреле 2022 года за пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) об убийствах гражданских лиц в украинской Буче. Сразу после этого медиаменеджер объявил об уходе из «Яндекса». В июле его объявили в розыск.

Лаура Кеффер