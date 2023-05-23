Госдума приняла законопроект о дополнительной защите трудовых прав госслужащих—участников СВО в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановке срочных служебных контрактов госслужащих в период прохождения военной службы. В случае прохождения законопроекта мобилизованные госслужащие, работающие по срочному контракту, смогут сохранить за собой рабочее место: с несущими службу в зоне СВО госслужащими запретят расторгать подобные контракты.

Сейчас срочный контракт с госслужащим не приостанавливается, а по истечении срока его действия госслужба прекращается, если иное не установлено федеральным законом о виде госслужбы, напоминают авторы законопроекта. Таким образом, в случае если срок действия срочного служебного контракта госслужащего истекает в период прохождениями военной службы, то он расторгается.

«Мы предлагаем: если срок контракта истекает, то он автоматически продлевается. И когда человек возвращается из зоны СВО, то он вправе определиться, продолжить ему гражданскую государственную службу либо искать, возможно, другое место работы. Но приоритет — сохранение рабочего места»,— пояснил один из авторов законопроекта, член комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Сейчас правительство работает над формированием фонда поддержки участников СВО. На поддержку участников СВО и членов их семей регионы за 2022 год направили свыше 57 млрд руб. В первом квартале 2023 года сумма таких выплат составила 14,5 млрд руб.

О том, какие еще законопроекты рассматривает Госдума, читайте в публикации «Ъ» «С поправкой на весну».

Мария Федотова