Союз тхэквондо России подтвердил недопуск олимпийских чемпионов Ларина и Храмцова до ЧМ в Баку

Российские тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов не допущены до чемпионата мира (ЧМ) в Баку. Эту информацию издания Inside the Games подтвердили в Союзе тхэквондо России. Издание сообщало, что их отстранили после «открытой поддержки президента Владимира Путина и военной операции, включая использование символа Z в соцсетях».

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25-й чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 4 июня 2023 года в Баку (Азербайджан).

«Только что нам поступила информация, что оба эти спортсмена отстранены от чемпионата мира. Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований»,— прокомментировал ТАСС исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский.

Ларин и Храмцов — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. Максим Храмцов — первый в истории российский тхэквондист, выигравший олимпийское золото.

В апреле Всемирная федерация тхэквондо допустила российскую и белорусскую команды до международных турниров под собственной эгидой. Спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе. Всего к участию в ЧМ, по информации Inside the Games, допустили 14 спортсменов из России и девять тхэквондистов из Белоруссии.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Россию возвращают в борьбу».

Мария Федотова