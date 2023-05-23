Песков: Кремль не уполномочен оценивать характеристики защитных сооружений на границе

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не уполномочена оценивать характеристики защитных сооружений. На их строительство в приграничных регионах потратили миллиарды рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

В ходе брифинга журналисты напомнили, что на строительство защитных сооружений в Белгородской области потратили 10 млрд руб. Дмитрия Пескова также спросили, можно ли считать, что нападение диверсантов говорит о полном провале работ по укреплению границы.

В ответ пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле не уполномочены оценивать характеристики защитных сооружений. «По защитным характеристикам разных конструкций — это не к нам вопрос»,— ответил он.

В октябре 2022 года в Белгородской и Курской области начали строить защитные сооружения, или так называемую засечную черту. В Белгородской области строительство оборонительных линий закончилось в марте 2023 года. По словам губернатора, на них потратили 10 млрд руб., но не из областного бюджета. В рамках работ установили ряды бетонных тетраэдров — противотанковых заграждений.

Утром 23 мая разведывательно-диверсионная группа проникла в Грайворонский округ Белгородской области. Восемь человек получили ранения. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Сегодня утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что «зачистка территории от последствий» продолжается.

Подробнее читайте в материале «Стой, КТО идет».

Анастасия Ларина