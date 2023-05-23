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Коммерсантъ FM
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Медведев призвал «уничтожать как крыс» украинских диверсантов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал членов украинских диверсионных групп отморозками. Он заявил, что их «нужно уничтожать как крыс, даже в плен не брать».

«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу,— то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать»,— сказал господин Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Лаосе (цитата по «РИА Новости»).

Заверения Украины о том, что Киев не участвовал в нападении на Белгородскую область, так как проводили ее россияне, господин Медведев назвал «абсолютным враньем».

«Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном. То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочими. Это их ответственность прямая и непосредственная»,— заключил зампред Совбеза.

В Белгородской области вчера, 22 мая, в результате нападения диверсантов пострадали 12 человек. Для уничтожения нападавших в области ввели режим контртеррористической операции. Украинские власти отрицают причастность к вторжению на территорию России. Ответственность за атаку взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

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