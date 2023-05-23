ЦБ рассказал о мошенничестве под видом помощи в покупке зарубежных акций

Мошенники стали обращаться к инвесторам от имени брокерской компании, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерий Лях. Он рассказал, что злоумышленники предлагают купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями.

«Такого рода предложение — не новая уловка, а новый дизайн старой схемы с зачислением денег на номер чужой кредитной карты. Перевод крипты на чужой кошелек с обещанием сказочных богатств — старая мелодия с новыми словами»,— заявил «РБК Инвестициям» господин Лях.

По его словам, схемы с криптовалютами пользуются популярностью среди мошенников, так как это «устоявшийся способ замести следы». По данным ЦБ, в 2022 году почти тысяча таких компаний с признаками пирамид принимала платежи в криптовалютах, что составляет около 48% от всего количества финансовых пирамид.

Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута на прошлой неделе сообщил, что регулятор считает нужным усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные ЦБ компании.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Советы просят оставить при себе».

Лаура Кеффер