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Коммерсантъ FM
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Тинькофф-банк начал выпускать карты UnionPay

Тинькофф-банк уведомил своих клиентов, что с 23 мая начинает выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. На сайте кредитной организации вечером 22 мая были опубликованы обновленные тарифные условия, в которых появились возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных и кредитных карт UnionPay.

Согласно сообщению, которое направляет служба клиентской поддержки Тинькофф-банка, выпустить виртуальную карту UnionPay можно бесплатно, физическую — за 1 тыс. руб. Оператор поддержки уточнил РБК, что такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Использовать карту или снимать с нее деньги в банкомате можно, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

На сайте Тинькофф-банка указано, что изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay и платы за их выпуск, взимаемой банком». В службе поддержки объяснили, что карты UnionPay будут выпускаться как дополнительные к уже имеющимся у клиентов.

На данный момент UnionPay — единственная международная платежная система, продолжившая работу в России. Официально UnionPay не объявляла об ограничениях работы с банками, которые находятся в санкционном списке. Однако РБК со ссылкой на источник сообщал, что из-за опасения санкций UnionPay запретила выпускать свои карты таким банкам, а также ограничила прием своих иностранных карт в POS-терминалах этих кредитных организаций. 25 февраля Тинькофф-банк подпал под санкции Евросоюза. В мае ограничения в отношении кредитной организации ввела Великобритания.

Милена Костерева

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