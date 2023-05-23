Медведев прибыл в Лаос, где встретится с руководством страны

Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Лаоса Вьентьян. Там он сегодня, 23 мая, проведет переговоры с руководством страны, в том числе с президентом Тхонглуном Сисулитом.

Как рассказали в секретариате господина Медведева, сначала планируется беседа в узком составе, после этого — переговоры с участием делегаций. Затем пройдет подписание совместной декларации председателей партии «Единая Россия» и Народно-революционной партии Лаоса, а также протокола о расширении и углублении межпартийного сотрудничества на 2023–2025 годы.

Помимо этого, господин Медведев встретится с членами Политбюро Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, заместителями премьер-министра Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев приехал в Лаос в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии. 21 мая зампред Совета безопасности РФ посетил Вьетнам. Это стало первым контактом столь высокого уровня между Москвой и Ханоем после начала военной операции на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Вьетнам всегда был ближе к нам».

Лаура Кеффер