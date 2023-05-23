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Коммерсантъ FM
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Байден настроен оптимистично по вопросу повышения потолка госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по вопросу переговоров о повышении потолка госдолга. Тем временем глава Минфина Джанет Йеллен вновь предупредила Конгресс о рисках дефолта 1 июня и предостерегла от затягивания решения.

«Я оптимистично настроен на то, что мы добьемся определенного прогресса»,— сказал господин Байден перед началом переговоров с лидерами Конгресса (цитата по AFP).

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отметил, что у сторон остаются разногласия. Вместе с тем он думает, что до конца дня они «смогут найти общую почву (common ground)».

Госпожа Йеллен в свою очередь заявила, что без решения о повышении потолка госдолга американские семьи столкнутся с трудностями, а лидерству США будет причинен ущерб. «Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США»,— говорится в ее письме господину Маккарти.

Белый дом 21 мая заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга. Администрация Джо Байдена обвинила республиканское руководство в создании угрозы дефолта. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Леонид Уварчев

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