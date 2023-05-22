Боррель связал вступление Сербии в ЕС с ее позицией по России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что тесные связи с Россией негативно влияют на процесс вступления страны в Евросоюз (ЕС). В связи с этим он призвал Белград присоединиться к политике ЕС в отношении украинского конфликта, включая введение санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Yves Herman, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Yves Herman, Reuters

«Мы указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС, а также наносит ущерб национальным интересам»,— сказал господин Боррель на пресс-конференции по итогам рабочей встречи глав МИДов балканских стран с министрами ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. В феврале он признался, что не знает, сколько еще сможет не вводить санкции.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. По словам Александра Вучича, переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, а вступить в европейский блок страна рассчитывает в 2026 году.

Лусине Баласян