Транспортный фестиваль «SpbTransportFest — 2023» в Петербурге посетили более 110 тыс. человек

Более 110 тыс. участников и гостей посетили IV международный транспортный фестиваль «SpbTransportFest» в Петербурге. Это в два раза превышает показатели прошлого года, сообщили 22 мая в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В рамках фестиваля были подписаны соглашения о сотрудничестве и приобретении трех тысяч автомобилей Московского завода «Москвич» группой компаний «People&People» для сервисов такси, о проведении ГУП «Пассажиравтотранс» подконтрольной эксплуатации электробуса особо большого класса 6215-0000010-02 «Орион», электробуса особо большого класса Е433, автобуса Yutong ZK6122H9 и газобаллонного автобуса особо большого класса KAMAZ-6299-40-5Т, а также о передаче оператору аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные ворота Северной столицы» перронного электробуса МАЗ-271Е01.

Напомним, что ежегодный транспортный фестиваль «SpbTransportFest» прошел в Петербурге с 18 по 20 мая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках фестиваля состоялась презентация новых моделей инновационного пассажирского транспорта. Также в центре Петербурга прошел традиционный парад ретротранспорта, в котором в честь грядущего Дня города приняли участие 320 раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей и мотоциклов.

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