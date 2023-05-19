«Волгабас» представил новые модели пассажирского транспорта на фестивале в Петербурге

Компания «Волгабас Групп» представила две новинки на выставке инновационного транспорта и оборудования IV Международного транспортного фестиваля «Spb Transport Fest» в Санкт-Петербурге: троллейбус с автономным ходом и новый автобус большого класса с уникальными технологиями. Презентация состоялась в пятницу, 19 мая, на Манежной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обновлённый газомоторный автобус «5270G». Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Троллейбус с автономным ходом «Пересвет» (5270T) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Обновлённый газомоторный автобус «5270G». Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Троллейбус с автономным ходом «Пересвет» (5270T) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Как сообщили в пресс-служба компании, троллейбус с автономным ходом «Пересвет» (5270T) был создан в партнерстве с ООО «Транспортные решения» и научно-производственными предприятиями Санкт-Петербурга: ООО «НПП «ЭПРО» (комплект тягового и вспомогательного преобразовательного оборудования) и ООО «Системы Автономной Энергии» (тяговая аккумуляторная система) при участии белорусской компании «НГК».

Транспортное средство оснащено низкопольным салоном, комфортабельными сиденьями, его отличает малый уровень шума. Машина полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями, оборудована аппарелью для заезда колясок, накопительной площадкой, световой и звуковой сигнализацией для вызова водителя.

Аккумуляторный блок для троллейбуса «Пересвет» полностью разработан и произведен в России по новой запатентованной технологии компании «Системы автономной энергии». Главное преимущество нового решения — рекордная гравиметрическая плотность энергии, показатель которой значительно выше, чем у других существующих сегодня российских батарей. Он составляет свыше 150 втч/кг. Емкость установки — 102 Ач, мощность — 62 кВтч, что позволяет троллейбусу автономно проехать до 20 км. Наличие возможности автономного передвижения дает возможность гибко работать с контактной сетью. Ночная зарядка литий-ионной аккумуляторной тяговой батареи производится от контактной сети или промышленной сети 380 В, 50 Гц на территории троллейбусного парка.

Вторая новинка от «Волгабас» — обновленный газомоторный автобус «5270G». Он собран по новейшей технологии на основе болтовых соединений, что позволяет значительно снизить применение сварки, обеспечить повышенную прочность и ремонтопригодность конструкции, снизить трудоемкость производственного процесса.

Облицовочные панели автобуса сделаны из коррозионностойких композиционных материалов. В случае повреждения сегменты облицовки могут быть легко заменены на новые без применения сварки.

Изменения коснулись и системы охлаждения ДВС. Вместо гидравлических вентиляторов здесь использована консоль с несколькими электровентиляторами, которые управляются интеллектуальной программной оболочкой.

Еще одна особенность машины — возможность работы сразу в двух вариантах заправки газом: СПГ и КПГ. На крыше автобуса установлены баллоны, а в задней части — криобак. Таким образом, машина может заправляться на любой метановой АГНКС.

Увидеть новинки от «Волгабас» можно с 19 по 20 мая на Манежной площади.

Александра Тен