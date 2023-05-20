В Петербурге прошел парад ретротранспорта

На Васильевском острове в Петербурге состоялся парад ретротранспорта. Он посвящен 320-летию города и проходит в рамках Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest, сообщил 20 мая вище-губернатор Кирилл Поляков.

«По центру города проедут 320 раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов»,— рассказал он. Исторический транспорт прошел по улицам Петербурга с 10 до 13 часов.

По словам господина Полякова, главным автомобилем парада является автобус ЗИС-155, выпущенный в 1957 году. Он был сохранен водителем, а затем отреставрирован на базе Автобусного парка №1.

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