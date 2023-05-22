Белгородцев эвакуируют из мест захода украинской ДРГ

Большая часть населения приграничных сел и райцентра Грайворонского городского округа Белгородской области, куда днем зашла диверсионно-разведывательная группа, покинула территорию. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира.

Сам господин Гладков сейчас находится в округе. К вечеру 22 мая в населенных пунктах завершается подомовой обход. Населению без личного транспорта и возможности уехать помогают выехать власти. Жителям, у которых нет возможности разместиться, Вячеслав Гладков посоветовал обращаться к главам органов местного самоуправления: они обеспечат ночлег и питание.

Число раненых в результате украинских атак выросло с шести до восьми. Какие ранения получили еще двое человек, господин Гладков не уточнил. Погибших среди мирных жителей нет, подчеркнул он.

По словам губернатора, 23 мая все последние звонки в белгородских школах пройдут в дистанционном формате. «Надеюсь, все родители и дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно», — рассказал глава региона.

Ранее в регион был введен правовой режим контртеррористической операции. Он предполагает множество ограничений, в том числе временное отселение людей и приостановление движения транспорта и оказания услуг связи.

Ситуация в регионе остается «крайне напряженной». «Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач и территорию Белгородской области зачистят от врага», -— сказал Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий