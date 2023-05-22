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Число раненых в Белгородской области за день выросло до шести человек

В Грайвороне Белгородской области есть еще трое пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице.

По данным главы региона, также снарядами повреждены три частных жилых дома, которые загорелись. «Попадание есть и в здание администрации»,- добавил господин Гладков. Он сообщил об одной пострадавшей в селе Замостье, где снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся: «Есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется».

Ранее сегодня губернатор рассказывал о двух раненых мирных гражданах в Грайвороновском горокруге, куда зашли украинские диверсанты.

Владимир Зоркий

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