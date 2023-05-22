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Коммерсантъ FM
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The Hill: Конгресс США отложил обсуждение помощи Киеву из-за неопределенности с дефолтом и контрнаступлением

Американские конгрессмены откладывают обсуждение вопроса о выделении средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга США, а также неясных перспектив контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом пишет The Hill со ссылкой на законодателей США.

Как пишет The Hill, согласованный ранее пакет помощи Украине может закончиться к концу лета. Конгрессмен Энди Ким (демократ от штата Нью-Джерси) сказал, что диалог по новому пакету военной помощи вынужденно откладывается, поскольку ситуация с госдолгом страны — «вопрос национальной безопасности», который необходимо решить в первую очередь.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн. Уже несколько месяцев идут переговоры о его повышении. Американский Минфин предупреждал о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня.

Конгрессмен от республиканцев Рич Маккормик (штат Джорджия) заявил, что США «обязаны продолжать поддержку» в любой форме. Конгрессмен Билл Китинг (демократ от штата Массачусетс) считает, что все будет зависеть от контрнаступления Украины. По его словам, ВСУ могут добиться успехов, после которых дополнительная поддержка в прежнем количестве им будет не нужна. В ином случае появится необходимость восполнить нанесенный украинской армии ущерб, добавил конгрессмен.

Издание Politico в середине мая сообщало, что от пакета помощи Украине в $48 млрд, который Конгресс США одобрил в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд. Издание сообщало, что средства на вооружение могут закончиться уже к середине лета.

Контрнаступление Украины ожидается в ближайшее время, однако точные сроки его начала неизвестны. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для начала контрнаступления нужно еще немного времени. Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона есть ожидания, чего, «вероятно, смогут добиться» ВСУ, однако успех не гарантирован в связи с непредсказуемостью военных конфликтов.

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