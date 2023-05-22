Португалия не готова отдать Киеву свои истребители F-16

Министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу заявил, что страна готова обучить украинских пилотов использованию истребителей F-16 и на данный момент возможности для отправки самолетов нет. Он напомнил, что Португалия «не имеет неограниченного количества самолетов» и что у нее есть только те, которые необходимы для выполнения своих национальных обязательств и обязательств перед НАТО.

«Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16, для обучения украинских пилотов»,— сказал министр после завершения заседания глав МИДов ЕС в Брюсселе (цитата по Diario de Noticias).

Отправка F-16, которые есть у португальских ВВС, является «вопросом, который не обсуждается», добавил он, пояснив, что «у Португалии нет неограниченного количества самолетов». «У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не возникает»,— сказал глава португальской дипломатии.

Ранее в Белом доме США заявили, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 будет решен в ближайшие месяцы. США готовы обсуждать с союзниками поставку истребителей Украине, сообщил помощник президента США Джейк Салливан. 21 мая президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения.

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Мария Федотова