Верховный суд предложит не привлекать к уголовной ответственности за первые нетяжкие преступления

Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о разработке законопроекта, содержащего норму о том, чтобы не привлекать граждан к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Об инициативе господин Лебедев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Лебедев

Фото: пресс-служба президента РФ Вячеслав Лебедев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы подготовили соответствующий законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность»,— сказал председатель ВС РФ (цитата — пресс-служба Кремля).

Господин Лебедев указал, что работа над законопроектом шла в рамках исполнения президентского поручения по подготовке предложений по гуманизации законодательства и правоприменительной практики. «Работа над этим законопроектом у нас практически закончена. Мы передадим его, как вы говорите, на обсуждение экспертам, и он будет вам представлен. Мы уже представили, поскольку это ваше поручение»,— сообщил председатель ВС РФ.

В феврале Верховный суд РФ потребовал от председателей региональных судов объяснить правоприменительную практику, в рамках которых к лишению свободы приговариваются свыше 35% обвиняемых по уголовным делам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «За посадки ответят».

Григорий Лейба