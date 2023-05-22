Bloomberg: Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю

Поставки по морю российской нефти растут и никаких признаков сокращения добычи не видно, утверждает Bloomberg. За четыре недели объем нефти, перевозимой по морю, составил почти 4 млн баррелей в сутки. Относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%.

С марта Россия обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января. Тем не менее, по данным Bloomberg, поставки сырой российской нефти на международные рынки продолжают расти. В настоящее время объемы поставок более чем на 1,2 млн баррелей в сутки превышают показатели конца 2022 года.

Совокупный объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, а также танкеров, которые не указали конечный пункт назначения, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки. В среднем с 22 апреля по 19 мая поставки сырой российской нефти в европейские страны сократились до 63 тыс. баррелей в сутки. Единственным пунктом назначения, в который доставлялась нефть из России, была Болгария. В странах Северной Европы российская нефть не отгружалась.

Российскую нефть, по данным агентства, в общей сложности перевозили 35 танкеров. С 12 по 19 мая было транспортировано 26,7 млн баррелей, что на 4% ниже показателей предшествующей указанному сроку недели. Поставки российской нефти из Новороссийска сократились до 334 тыс. баррелей в сутки.

О том, что Россия с марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января, было объявлено в феврале. В апреле вице-премьер Александр Новак заявил о продлении ограничений до конца текущего года. По задумке правительства, механизм должен восстановить баланс спроса и предложения и поддержать цены на фоне западного давления. Однако по данным ОПЕК, добыча нефти в России в марте составила 9,7 млн баррелей в сутки, что только на 300 тыс. баррелей меньше, чем в феврале.

О том, что происходит с добычей и экспортом российского сырья,— в материале «Ъ FM» «Нефть плещется в догадках».

Милена Костерева