Представители Пентагона прибыли в Армению, чтобы обсудить вопросы безопасности

Армению посещают представители Минобороны США генерал-майор Кит Филлипс и Патрик Прайор. Во время своего визита они встретятся с должностными лицами армянского правительства. Стороны обсудят партнерство в области безопасности, сообщили в дипмиссии США в Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: US Embassy, Armenia Фото: US Embassy, Armenia

Представители Пентагона уже возложили венок на Военном мемориальном кладбище Ераблур в память о погибших военнослужащих. Также сегодня, 22 мая, состоялось заседание рабочей группы Стратегического диалога США–Армения по вопросам правосудия и правоохранительной деятельности, сообщает американское посольство в Twitter.

В ноябре 2020 года было подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, договоренность была достигнута при участии России. Несмотря на это, обстановка на границе между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться напряженной, а Баку и Ереван пытаются заключить мирное соглашение.

Участие в этом процессе помимо России принимает и Запад. Так, в мае этого года в Вашингтоне прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Чуть позже в Брюсселе состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. А после этого глав азербайджанского и армянского МИДов в Москве принял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Мария Федотова