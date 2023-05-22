Россия на мировом рынке алмазов

На саммите в Хиросиме страны G7 заявили о планах ограничить торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Аналогичные меры прорабатывают страны Евросоюза. В майском пакете санкций запрет на импорт российских алмазов ввела Великобритания. Между тем, по последним данным Кимберлийского процесса (за 2021 год), Россия является крупнейшим мировым производителем данного вида сырья. Российская компания АЛРОСА также лидирует по объемам добычи, однако по выручке от продаж уступает международному производителю De Beers.

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Подобнее о бизнесе российской алмазодобывающей компании в текущих условиях читайте в материале «Ъ» «Заместить нас нечем».