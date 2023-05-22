В минометном обстреле белгородского села пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате минометного обстрела села Глотово приграничного Грайворонского округа Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, их доставили в больницу: женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Грайворонский городской округ находится под обстрелами с девяти утра сегодняшнего дня. В селе Козинка ранее снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся, а в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ.

Днем Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

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Сергей Толмачев, Воронеж