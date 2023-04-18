Первый в 2023 году лесной пожар в Черноземье произошел в Тамбовской области

Тамбовская область стала первым регионом Черноземья, где в 2023 году возник лесной пожар. Он произошел на площади 0,4 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

17 апреля в тамбовском ГУ МЧС сообщали, что пожарные ликвидировали горение деревьев на площади около 1,5 га в районе пляжа «Эльдорадо» в Тамбове. Пострадавших не было.

В 2022 году, напомним, первый лесной пожар в Черноземье также произошел в Тамбовской области. Возгорание обнаружили в начале мая.

Каковы прогнозы на лесные пожары в макрорегионе в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин