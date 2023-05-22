«РИА Новости»: Турция и ООН ведут переговоры с Западом о снятии препятствий для оплаты продукции РФ

Турция и ООН обсуждают со странами Запада, в основном с США и Великобританией, снятие препятствий для российского экспорта в рамках зерновой сделки, сообщил источник «РИА Новости». По его словам, речь идет об отмене ограничений с финансовыми операциями, чтобы российская продукция смогла получить доступ на мировые рынки.

«Процесс сложный, но переговоры продолжаются. Могу сказать, что есть понимание того, что это нужно для беспрепятственной работы механизма»,— сказал собеседник российского госагентства, знакомый с ходом переговоров.

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года между РФ, Украиной, ООН и Турцией, предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта. На прошлой неделе Россия продлила сделку без изменений, но пообещала прекратить ее реализацию после 17 июля, если не будут выполнены ее требования. В Евросоюзе уже отказались выполнять одно из требований — Брюссель не собирается переподключать Россельхозбанк к SWIFT.

О продлении сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев