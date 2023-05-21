Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о вопросах к главе ЕК по поводу угроз безопасности страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила украинцам остановить газопровод «Дружба». Господин Сийярто заявил, что никаких объяснений по этому поводу не поступало, однако, учитывая важность вопроса, госпожа фон дер Ляйен должна высказаться лично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Вопрос безопасности энергоснабжения — это вопрос суверенитета, и если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, это может быть расценено как нападение, посягательство на суверенитет этого государства»,— заявил министр (цитата по венгерскому изданию VG).

«Существуют четкие международные соглашения о том, как нефть должна транспортироваться через Украину, и если это невозможно, то будет физически невозможно обеспечить поставки нефти в Венгрию, поскольку пропускная способность трубопровода из Хорватии намного ниже, чем общий спрос на нефть Венгрии, Словакии и частично Чехии»,— отметил Петер Сийярто. Он напомнил, что Хорватия, воспользовавшись происходящим в связи с военным конфликтом, подняла транзитную плату во много раз по сравнению с европейской рыночной ценой, то же самое сделала и Украина.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Ранее Евросоюз (ЕС) предложил официально прекратить поставки российской нефти по трубопроводам в Германию и Польшу в рамках готовящегося 11-го пакета санкций в отношении России. Сейчас эти страны в виде предоставленного в июне прошлого года исключения могут получать сырье из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Источники Financial Times сообщали, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и ЕС собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «ЕС прокачивает санкции».

Мария Федотова