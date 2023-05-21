Глава Союза журналистов опасается, что добавление «третьих лиц» в законодательство об иноагентах затронет СМИ

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что появление категории «третьи лица» в законе об иностранных агентах затронет работу СМИ. По его словам, СЖР собирается подготовить рекомендации по освещению деятельности иноагентов для журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это вполне может коснуться журналистов. Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или "третьих лиц"»,— сказал Владимир Соловьев ТАСС на форуме «Диалог культур».

Господин Соловьев добавил, что СЖР всегда беспокоится, чтобы «коллеги не были наказаны за случайный репост, какую-то ошибку». «Думаю, подготовим некий набор инструкций, если эти поправки в законодательство будут приняты»,— сказал он.

В мае замминистра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что в закон об иностранных агентах собираются добавить категорию «третьи лица». По его словам, в нее попадут те, кто «волей-неволей» оказывает определенное влияние и помогает иноагентам нарушать контролирующий их работу закон, но при этом не является иностранным агентом или аффилированным лицом.

О других предложениях новых поправок в законодательство об иноагентах — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».

Олеся Павленко