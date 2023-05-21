Глава Союза журналистов опасается, что добавление «третьих лиц» в законодательство об иноагентах затронет СМИ

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что появление категории «третьи лица» в законе об иностранных агентах затронет работу СМИ. По его словам, СЖР собирается подготовить рекомендации по освещению деятельности иноагентов для журналистов.
Владимир Соловьев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Это вполне может коснуться журналистов. Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или "третьих лиц"»,— сказал Владимир Соловьев ТАСС на форуме «Диалог культур».
Господин Соловьев добавил, что СЖР всегда беспокоится, чтобы «коллеги не были наказаны за случайный репост, какую-то ошибку». «Думаю, подготовим некий набор инструкций, если эти поправки в законодательство будут приняты»,— сказал он.
В мае замминистра юстиции России Олег Свириденко сообщил, что в закон об иностранных агентах собираются добавить категорию «третьи лица». По его словам, в нее попадут те, кто «волей-неволей» оказывает определенное влияние и помогает иноагентам нарушать контролирующий их работу закон, но при этом не является иностранным агентом или аффилированным лицом.
О других предложениях новых поправок в законодательство об иноагентах — в материале «Ъ» «Таланты и пособники».