NYT: лидеры G7 приехали на саммит в Хиросиме с низкими рейтингами

Лидеры стран G7 прибыли на саммит в японской Хиросиме с рейтингами одобрения ниже 50%, что может повлиять на их решения и возможности. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Morning Consult.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo, Reuters Фото: Kyodo, Reuters

Самый высокий рейтинг одобрения среди лидеров G7 у премьера Италии Джорджи Мелони, которая вступила должность только в сентябре 2022 года, — 49%. Рейтинг президента США Джо Байдена составляет 42%, премьера Канады Джастина Трюдо — 39%, канцлера Германии Олафа Шольца — 34%, премьера Великобритании Риши Сунака — 33%, премьера Японии Фумио Кисиды — 31%. Самый низкий рейтинг у президента Франции Эмманюэля Макрона — 25%.

NYT отмечает, что каждый лидер G7 находится в затруднительном положении по разным причинам. Например, рейтинг Эмманюэля Макрона упал на фоне принятия пенсионной реформы, которая вызвала протесты по всей Франции. Газета отмечает, что ситуация с рейтингами одобрения подчеркивает «хрупкость свободных обществ» во времена глубоких культурных и политических разногласий.

Однако проблемы лидеров G7 могут ограничивать их возможности и влияние, пишет NYT. В том числе Джо Байден был вынужден пропустить официальный ужин из-за переговоров о потолке госдолга США. По мнению директора внешнеполитической программы Института Брукингса Сюзанны Мэлони, в результате это может сделать «нас всех более уязвимыми».

Как пишет NYT, не первый раз лидеры G7 проводят свой саммит с низкими рейтингами одобрения. Такие саммиты проходят в годы, когда страны G7 сталкиваются с рецессией или стагфляцией. Однако, как отмечает издание, к саммиту в Хиросиме это не относится. По мнению экс-премьера Швеции Карла Бильдта, низкие рейтинги в этом году также могут быть связаны с экономической тревогой после пандемии коронавируса.

Саммит G7 в японской Хиросиме проходит с 19 по 21 мая. В нем также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он провел встречи с лидерами стран G7. Джо Байден, в свою очередь, объявил о новом пакете помощи на $375 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Семерка” рассемерилась».

Олеся Павленко