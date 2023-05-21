Российский теннисист Медведев станцевал после выхода в финал Masters в Риме

Теннисист Даниил Медведев обыграл пятую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира Masters в Риме. После этой победы в турнире, призовой фонд которого составляет €7,7 млн, теннисист исполнил танец.

Матч закончился со счетом 7:5, 7:5. В финале Даниил Медведев встретится с датчанином Хольгером Руне. В прошлых сезонах российский теннисист не смог выиграть на турнире в Риме ни одного матча. Если Даниил Медведев одержит победу в финальном турнире, он завоюет титул второй ракетки мира, обойдя испанца Карлоса Алькараса. Первый в рейтинге на сегодня — серб Новак Джокович.