Хиллари Клинтон считает, что победа Трампа на выборах станет «концом Украины»

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года станет «концом демократии в США» и «концом Украины», заявила Хилари Клинтон газете Financial Times. Вместе с тем она не верит в победу республиканца. В 2016 году госпожа Клинтон проиграла господину Трампу на выборах президента.

Госпожа Клинтон в интервью также выразила мнение, что Си Цзиньпин изменил свой подход к Тайваню после того, как России не удалось быстро провести операцию на Украине. Она предполагала, что господин Си после укрепления власти в КНР предпримет «шаги против Тайваня» в течение нескольких лет, но события на Украине, по ее мнению, оказали «значительное влияние на китайское руководство».

Господин Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в ноябре 2022 года. Он называл себя единственным кандидатом в президенты США, который сможет не допустить третью мировую войну. Республиканец уверен, что сможет остановить конфликт между РФ и Украиной в течение суток на посту главы государства. В мае 2023-го его признали виновным по по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Ему предписали выплатить пострадавшей $2 млн в рамках урегулирования иска, а также еще $3 млн компенсации за клевету и ущерб репутации.

О популярности кандидата среди республиканцев — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ушел в отрыв».

Леонид Уварчев