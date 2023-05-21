Состояние Цукерберга увеличилось на $44 млрд в 2023 году

Основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг на текущий момент является самым разбогатевшим бизнесменом 2023 года. По данным Bloomberg, его состояние увеличилось на $44 млрд, до $89,9 млрд.

Господин Цукерберг в 2022 году сделал ставку на метавселенную для доминирования в виртуальной реальности, отмечает агентство. Это привело к сокращению его состояния больше чем на $100 млрд. Сейчас он сосредоточен на сокращениях в компании и на создании конкурента Twitter. По мнению Bloomberg, это принесло результаты: акции компании в этом году выросли больше чем на 100%.

Марк Цукерберг занимает 12 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Самыми состоятельными людьми на планете являются Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy), Илон Маск (Twitter, SpaceX, Tesla) и Джефф Безос (Amazon).

Леонид Уварчев